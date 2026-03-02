Cumaneses expresaron su impaciencia ante prolongando corte de agua

El prolongado corte de agua en Cumaná, en el estado Sucre, producto de una obstrucción del túnel de trasvase de 13 kilómetros entre la represa Turimiquire, comenzó a provocar protestas en algunos sectores de la ciudad.

En las manifestaciones participaron habitantes de los sectores Simón Rodríguez, El Chaco, Ezequiel Zamora y Brisas del Paraíso, adyacentes a la avenida Andrés Eloy Blanco, que reclamaban la presencia de cisternas con agua, para que los abastecieran.

En la carretera Cumaná-Cumanacoa, a la altura de la estación de servicio San José, la mañana de este lunes, vecinos obstruyeron la vía para expresar su descontento por la prolongada ausencia del vital líquido, que agarró a los cumaneses por sorpresa.

Las expresiones de descontento se reproducen en distintos sectores de la capital sucrense, donde la gente comienza a sentir desespero con la situación.

Dique seco

Magaly Hernández, habitante de El Dique, se quejó de la falta de agua, que se agrava con el calor. “Yo lo quiero es que la gobernadora anuncie hasta cuándo es ese trabajo” y pidió que les manden una cisterna para que la gente se abastezca.

Otro vecino de El Dique, Ramón Patiño, señaló que su sector es el “más perjudicado” con la situación. “Ni una cisterna nos han mandado, cuando en otros barrios sí lo han hecho”.

Agregó que llevan siete días cargando agua y agradeció a Puertos de Sucre, que les permite pasar para sacar agua de sus instalaciones.

Otro testimonio

Ibrahim Marrero, otro residente de El Dique, dijo que la situación es grave y esperan que se resuelva rápido. Tienen una semana cargando agua, precisó, al tiempo que pidió un camión cisterna para el barrio, porque se han visto en la necesidad de cargar agua del río para muchas necesidades y hasta han tenido que hervirla para beber.

Es una situación que se ha vuelto habitual en los últimos días, con las personas acercándose al río Manzanares para sacar agua, que no es apta para el consumo humano.

En otro sector donde cerraron la calle para presionar abastecimiento por cisterna fue en Mundo Nuevo.

Los habitantes del barrio cerraron desde las 7 de la mañana y abrieron cerca de las 12 cuando llegó al sitio un camión con agua que los surtió un poco.

Sucre/ Corresponsalía