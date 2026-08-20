Cumaneses denuncian cortes eléctricos prolongados y piden estabilidad en el servicio

Los constantes cortes de electricidad mantienen el malestar entre habitantes de Cumaná, estado Sucre, quienes aseguran estar cansados de enfrentar interrupciones prolongadas y variaciones en el servicio.

Las fallas, que en algunos sectores del municipio Sucre, pueden extenderse durante varias horas, afectan las actividades cotidianas de las familias, desde la preparación de alimentos hasta el trabajo y otras labores que dependen directamente de la energía eléctrica.

Una de las ciudadanas consultadas describió como “caótica” la situación que atraviesan en su comunidad y señaló que los cortes pueden prolongarse durante buena parte del día.

“La luz se va a las 9:00 de la mañana y entonces viene a las 6:00 de la tarde. Y llega de golpe”, relató Luis Guillermo.

Sin gas es peor

El afectado explicó que la falta de electricidad también complica la preparación de alimentos, especialmente para las familias que no cuentan con gas doméstico.

“Si uno no tiene gas, entonces uno va con la electricidad. Y si no hay electricidad, tenemos que ir para la leña a cocinar”, agregó.

Otro de los ciudadanos consultados afirmó que los apagones se han convertido en una situación recurrente y cuestionó la duración de las interrupciones.

“En Cumaná no tenemos ni luz ni agua, es un caos. Pasamos hasta cinco o seis horas sin luz. La luz se va cada vez que le dé la gana y viene cuando le dé la gana”, expresó la cumanesa María Astudillo.

La ciudadana sostuvo que la situación afecta especialmente a quienes dependen de la electricidad para realizar actividades básicas dentro de sus hogares.

Necesaria para trabajar

Los cortes también representan una dificultad para personas que utilizan equipos eléctricos como parte de sus actividades laborales.

Una habitante de la zona de Cumanacoa, municipio Montes, consultada durante el recorrido del equipo de El Tiempo, señaló que la falta de electricidad limita las posibilidades de generar ingresos y atender las necesidades de sus familias.

“Dormimos con el calor, hay niños, hay personas adultas que necesitan la luz. Por favor, que no la estén cortando”, manifestó Rosa Carvajal.

La ciudadana agregó que muchas de las actividades que realizan diariamente dependen del suministro eléctrico, por lo que pidió que se garantice mayor estabilidad en el servicio.

Los habitantes consultados coincidieron en solicitar a las autoridades competentes medidas que permitan reducir la frecuencia y duración de las interrupciones, al considerar que los apagones prolongados están afectando de manera directa la rutina y economía de los hogares cumaneses.

Cumaná / Lino Castañeda