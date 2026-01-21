Cumaná | Ministro de Educación entregó Unidad Educativa Batalla de Ayacucho

En Cumaná, capital del estado Sucre, el ministro de Educación Héctor Rodríguez entregó culminada la Unidad Educativa Batalla de Ayacucho, en el urbanismo Lomas de Ayacucho. Durante la inauguración, el funcionario estuvo acompañado por la gobernadora de la entidad, Jhoanna Carrillo.

De acuerdo con la información, se entregaron “espacios modernos y dignos”, que constan de 13 aulas, laboratorios de informática y biblioteca, comedor y cocina optimizados, cancha de usos múltiples y áreas verdes.

La estructura está diseñada para atender a unos 600 estudiantes de la parroquia Altagracia de la capital sucrense.

Sucre / Corresponsalía