Cuba anuncia jornada de firmas para apoyar a Venezuela ante "agresiones" de EE.UU.

El secretario del comité central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda, anunció, durante una visita en Caracas, que la próxima semana habrá una jornada de recolección de firmas en la isla para apoyar a Venezuela ante lo que considera "agresiones" por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Al terminar ese amplio proceso, les haremos llegar los libros con todas esas firmas que seguramente serán millones de cubanas y cubanos", señaló Morales Ojeda en un encuentro con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El dirigente cubano indicó que este proceso es también para la comunidad internacional, para las naciones que forman parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), "y para -aseguró- todos los pueblos y Gobiernos dignos que defienden la paz como la defiende Venezuela y como la defiende Cuba".

Opinión de Maduro

Por su parte, Maduro sostuvo que actualmente Cuba y Venezuela enfrentan "una guerra que llaman multiforme".

"Lo cierto es que es una guerra inmoral para trata de destruir lo más hermoso que ha tenido la historia de nuestros pueblos, que es una revolución inspirada en (Simón) Bolívar, en (José) Martí", agregó.

Igualmente, pidió unir la "capacidad de defender la verdad" de ambas naciones ante el mundo.

"Se puede hacer mucho más para denunciar las graves violaciones del derecho internacional que se cometen contra el pueblo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de los pueblos de la ALBA", reiteró.

El jueves, el PCC y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de fortalecer los "lazos de amistad" entre ambos países.

Morales Ojeda ratificó, según una nota de prensa del PSUV, la disposición del PCC de seguir trabajando con el partido chavista en la "acción política, la diplomacia y comunicacional".

Más detalles

El secretario del PCC también participó en una actividad de homenaje al Libertador Simón Bolívar en el Panteón Nacional, acompañado por dirigentes políticos del PSUV, en la que aseguró que los venezolanos viven "momentos complejos, pero que como siempre vencerán".

Este jueves, La Habana advirtió, en una declaración web de la Cancillería, que "una agresión militar directa" de Estados Unidos contra Venezuela "tendría incalculables consecuencias" para la paz y estabilidad de la región y argumentó que ese ataque sólo busca "adueñarse" del petróleo del país sudamericano.

EE.UU. mantiene desplegados en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

La Administración del gobernante Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza.

La Habana / EFE