Cuba afirmó que sus fuerzas armadas se preparan para una posible agresión militar de EEUU

El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó este domingo que las fuerzas armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos.

"Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se están preparando para la posibilidad de una agresión militar", expresó el político en una entrevista con el programa 'Meet the Press' de la cadena NBC News.

"Nuestro país siempre ha estado dispuesto a movilizarse como nación en su conjunto ante una agresión militar. La verdad es que siempre lo vemos como algo muy lejano. No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparáramos", agregó.

El viceministro de Exteriores recalcó que el país no ve "ninguna justificación" para que tenga lugar una acción militar en Cuba, porque el país es "pacífico" y no representa "ninguna amenaza" para Estados Unidos.

Las tensiones entre EE.UU. y Cuba se intensificaron tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado enero.

El presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, advirtieron entonces de que Cuba podría ser el siguiente país en enfrentarse a una intervención militar estadounidense.

La Habana / EFE