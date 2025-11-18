Cuatro venezolanos serán elegibles al Salón de la Fama de MLB en 2026

Con cuatro venezolanos incluidos fue publicada la papeleta de candidatos a ingresar al Salón de la Fama del béisbol de Grandes Ligas para el año 2026.

Omar Vizquel, Bob Abreu, Francisco Rodríguez y Félix Hernández son los nativos que forman parte de la lista de 27 jugadores retirados que tienen la oportunidad de unirse al llamado "templo de los inmortales", donde Luis Aparicio es el único representante de Venezuela.

Vale recordar que para poder entrar a Cooperstown el candidato debe recibir al menos el 75% de los votos por parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA por sus siglas en inglés).

Repiten

Vizquel, retirado en 2012, va a su penúltimo año como elegible para ingresar al llamado al selecto club. Aunque por su fructífera carrera en algún momento se pensó que las probabilidades de ser el segundo Salón de la Fama venezolano eran altas, al día de hoy hay mucha incertidumbre.

El caraqueño tiene 2 mil 877 inatrapables y 11 Guantes de Oro, que son sus principales cartas de presentación. Sin embargo, temas extradeportivos en los que estuvo involucrado han servido de excusa para que un grueso de los votantes le haya quitado el apoyo que en algún momento le dieron.

Bob Abreu va a su séptimo año entre los elegibles para entrar a Cooperstown. Y pese a tener números interesantes luego de 18 campañas, los expertos señalan que luce difícil su ingreso al club de inmortales.

Una situación similar ocurre con Francisco Rodríguez, dueño del récord de juegos salvados en una temporada de Grandes Ligas con 62 (2008) y que va a su cuarto año en la papeleta.

Félix Hernández no se queda atrás, pues aunque tiene un Cy Young en su palmarés (2010), más de 2 mil 500 ponches y 169 juegos ganados, hay quienes consideran que los números no son lo suficientemente pesados como para ser Salón de la Fama.

Vale acotar que en total son 27 los candidatos para 2026 y 15 de ellos repiten, mientras que 12 aparecen por primera vez. El anuncio de quiénes ingresan se dará a mediados de enero.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo