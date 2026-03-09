Crisis hídrica obliga a cumaneses a trasladarse a otras ciudades para poder acceder al agua

La emergencia hídrica que afecta a la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre, ha comenzado a generar desplazamientos temporales de ciudadanos hacia otros municipios y estados del país, en busca de condiciones mínimas para cubrir necesidades básicas como bañarse, cocinar o lavar ropa.

La situación se originó tras el derrumbe registrado en el Embalse Turimiquire, infraestructura que abastece de agua potable a gran parte del estado Sucre y Nueva Esparta. El colapso en el túnel que conduce el recurso hacia la capital sucrense mantiene a la ciudad con más de 12 días sin suministro regular por tuberías.

Ante este panorama, numerosos habitantes han optado por trasladarse temporalmente a casas de familiares o conocidos en otras ciudades donde sí cuentan con acceso al servicio. Entre los principales destinos mencionados por los propios ciudadanos se encuentran Carúpano en el municipio Bermudez, Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui y Maturín, capital del estado Monagas.

“Yo me tuve que venir hasta Carúpano porque ya en Cumaná la situación era insostenible. Teníamos más de diez días sin agua y ya no podíamos ni cocinar ni bañarnos con normalidad. Un familiar me ofreció quedarme unos días mientras se resuelve el problema, porque allá de verdad ya no se podía seguir”, relató Luis Martínez, quien decidió trasladarse temporalmente al municipio Bermúdez.

De igual forma, algunos residentes han buscado refugio en comunidades cercanas dentro del mismo estado Sucre, como San Juan, Cumanacoa y Cocollar, donde familiares o amigos les han brindado apoyo mientras se restablece el servicio.

Escuelas y comercios paralizados

La crisis también ha impactado el funcionamiento de actividades educativas y comerciales. Varias instituciones escolares han suspendido clases ante la imposibilidad de garantizar condiciones sanitarias adecuadas, mientras que pequeños comercios han tenido que reducir sus operaciones debido a la falta del recurso.

En medio de la contingencia, muchas han sido las personas que han recurrido a fuentes naturales como el río Manzanares para recolectar agua destinada al aseo personal y otras tareas domésticas, lo que ha encendido las alarmas entre especialistas por los riesgos sanitarios que esto implica.

Médicos y representantes del sector salud han advertido sobre el aumento de casos de vómitos, diarreas y otras afecciones gastrointestinales, especialmente en niños y adultos mayores, presuntamente asociadas al uso de agua contaminada.

Desgaste físico en busca de agua

Para los habitantes de Cumaná, la crisis hídrica no solo ha significado la ausencia de un servicio esencial, sino también una serie de sacrificios diarios que incluyen largas jornadas para buscar agua, gastos adicionales y, en muchos casos, la necesidad de abandonar temporalmente sus hogares.

“Nosotros seguimos aquí en Cumaná resolviendo como podemos. Todos los días hay que salir a buscar agua, a veces al río Manzanares o esperar si pasa una cisterna. Esto ha sido muy fuerte, porque uno no puede trabajar tranquilo ni llevar la casa con normalidad”, expresó Carmen Salazar, residente del sector Brasil.

Mientras avanzan los trabajos para restablecer el sistema de abastecimiento proveniente de Turimiquire, los ciudadanos esperan que la normalidad regrese lo antes posible a una ciudad que enfrenta una de las contingencias de agua más severas de los últimos años.

Cumaná / Lino Castañeda