Crisis hídrica golpea con fuerza a los adultos mayores que viven solos en Cumaná

Mientras miles de familias de Cumaná, capital del estado Sucre, buscan alternativas para enfrentar la prolongada escasez de agua potable, existe un grupo que vive esta realidad con mayores dificultades: los adultos mayores que residen solos y deben ingeniárselas para conseguir un recurso indispensable para su supervivencia.

Con más de tres meses de irregularidades en el suministro hídrico por tuberías, muchos ancianos ya no tienen la fuerza suficiente para cargar tobos, trasladar envases pesados o recorrer largas distancias hasta los puntos donde eventualmente llega el agua.

En sectores de La Primogénita, como también es conocida Cumaná, algunos dependen de la solidaridad de vecinos o familiares, mientras otros esperan durante horas la llegada de un camión cisterna con la esperanza de recibir algunos litros que les permitan cocinar, bañarse y mantener limpio su vivienda.

Testimonios

Helena Rodríguez, de 76 años de edad, relató que cada día representa un nuevo desafío.

“Antes podía resolver sola, pero ahora cargar un tobo de agua me deja con dolores en la espalda y las piernas durante varios días. Muchas veces tengo que esperar que algún vecino me ayude porque simplemente no puedo hacerlo”.

Una realidad similar vive José Brito, de 81 años, quien reside solo desde hace varios años.

“Uno llega a una edad en la que hasta subir unas escaleras cuesta. Imagínese cargar agua. Hay días en que debo escoger entre usarla para cocinar o para bañarme porque no sé cuándo volveré a conseguir”.

Una realidad

Familiares y vecinos aseguran que muchos adultos mayores evitan consumir suficiente agua para reducir la necesidad de utilizar el baño o de lavar con frecuencia, una práctica que podría afectar su estado de salud.

Mientras continúan las labores para recuperar el sistema Turimiquire, decenas de adultos mayores enfrentan la contingencia con paciencia y resiliencia, apoyándose en la solidaridad de quienes los rodean.

Para ellos, la crisis hídrica no solo representa la ausencia de un servicio básico, sino una prueba diaria que pone a límite sus capacidades físicas y evidencia la vulnerabilidad de quienes transitan la vejez en soledad.

Cumaná / Lino Castañeda