Corpoelec habilitará puntos móviles de atención este sábado

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) informó que este sábado 20 de diciembre habilitará puntos móviles de atención al usuario en 13 puntos del estado Anzoátegui.

En estos sitios las personas podrán realizar diversos trámites, tales como pago de facturas y actualización de datos, así como recibir orientación personalizada sobre los aspectos relacionados con el servicio eléctrico.

La empresa indicó que las oficinas móviles estarán activas desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

En el caso de la zona norte, Corpoelec dispondrá de cinco puntos, tres en el municipio Simón Bolívar: Urbanizaciones Terracota I-II, La Florida y Boyacá II; y dos en Urbaneja: Residencias El Morro y Paraíso Village.

De acuerdo con la información difundida por la compañía estatal, las otras oficinas móviles estarán distribuidas de la siguiente manera:

Simón Rodríguez

Residencias Versalles.

Guanipa

Urbanización Campo Claro.

Anaco

Urbanización La Orquídea.

Freites

Avenida Bolívar de Cantaura.

Aragua de Barcelona

Calle Anzoátegui.

Bruzual

Urbanización Luis Rafael Bustillo.

Peñalver

Urbanización Flamingo y Bulevar Fernández Padilla de Puerto Píritu.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez