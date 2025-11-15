Corpoelec denuncia presunto sabotaje que derribó tres torres eléctricas en Anzoátegui

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) informó este sábado 15 de noviembre que el Sistema Eléctrico Nacional fue afectado por un presunto sabotaje que provocó la caída de tres torres de transmisión en el municipio Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui.

Según el reporte difundido en redes sociales, cuadrillas técnicas fueron desplegadas de inmediato en la zona afectada, siguiendo los protocolos de respuesta establecidos por el Gobierno nacional. Las labores se concentran en la estructura ubicada en el sector Cerro Vidoño, donde se trabaja para restablecer el servicio eléctrico de forma progresiva.

Corpoelec aseguró que el personal especializado ya inició la reparación y evaluación de daños, con el objetivo de garantizar una recuperación segura del sistema y minimizar el impacto en las comunidades cercanas.

La estatal eléctrica reiteró su compromiso con la estabilidad del servicio y exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras avanzan las labores en el sitio del incidente.

Puerto La Cruz / Redacción Web