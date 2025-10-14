Continúa la rehabilitación de espacios afectados por el mar de fondo en Lechería

Alrededor de 70% de avance tienen los trabajos de recuperación y rehabilitación de espacios en Lechería. Este es el caso de los bulevares de Playa Lido y de Playa Mansa, que quedaron repletos de arena luego del mar de fondo registrado hace más de una semana.

Carlos Landaeta, director de turismo del municipio Urbaneja, dijo que existe la posibilidad de que el balneario de Lido esté abierto al público el fin de semana, aunque dejó claro que la decisión dependerá de cómo marchen las labores en los próximos días.

Vale recordar que el alcalde Manuel Ferreira dijo a través de sus redes sociales que las labores de reubicar la arena se están haciendo con maquinaria pesada en Playa Mansa y aclaró que no se puede hacer lo mismo en Lido, ya que se dañaría la losa del bulevar Eneas Perdomo.

Chequeo

Landaeta informó que este martes 14 de octubre realizó una inspección de los trabajos en los espacios ya mencionados, que fueron de los más afectados por el mar de fondo.

"Falta todavía 30%, aproximadamente, pues queda mucha arena por recoger y reubicar. Por ejemplo, en Lido, donde está el busto de Eneas Perdomo, hay bastante y todo eso se tiene que retirar para poder abrir nuevamente a los visitantes", aclaró.

El director de turismo de Lechería también hizo énfasis en que en el mencionado bulevar, las labores son un poco más pesadas, pues es el personal tanto de la alcaldía como de Tachitec el que está removiendo la arena con pala en mano.

Finalmente invitó a la ciudadanía a estar atentos al anuncio de cualquier novedad a través de las redes sociales, tanto del ayuntamiento como del alcalde Ferreira.

Lechería / Javier A. Guaipo