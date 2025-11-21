Continúa la acción del fútbol menor con la Menca Cup en Barcelona

Sigue la acción del fútbol menor en la zona norte del estado Anzoátegui, puntualmente en Barcelona, con la realización de la Menca Cup que tiene como sede el estadio Venezuela y el del sector Las Casitas.

El jueves se llevó a cabo la segunda jornada del torneo con hasta 27 compromisos disputados, entre todas las categorías que en total son ocho. La mayoría de encuentros estuvieron parejos, pues hubo 17 que quedaron en empate o se decidieron por apenas un gol de diferencia.

Las goleadas más escandalosas las protagonizaron Real Barcelona (categoría 2018), Puma y Atlético La Cruz (ambos categoría 2012), mientras que el anfitrión Menca Sport sufrió dos de esas caídas.

Duelos parejos

Como se mencionó anteriormente, Real Barcelona consiguió una victoria contundente con un 6-0 sobre Menca en la categoría 2018. Sus similares de Tigers y Anzoátegui pactaron 1-1, mientras que AFI Jesús Clemant venció 3-4 a Ciudad Vinotinto.

En la 2017 todo fue parejo, pues por ejemplo Menca y Gio González empataron sin dianas. Pascua Lyons superó 2-1 a Deportivo Margarita y Ciudad Vinotinto despachó por la mínima a Atlético Anzoátegui.

La categoría 2016 tuvo cuatro choques y todos se definieron por un gol de diferencia. Oropeza Castillo derrotó 2-1 a Champlins, al igual que Liga Metropolitana a Real Victoria; mientras que Menca y AFI Clemant sumaron tres puntos cada uno tras vencer 1-0 a Tigers y Élites Anzoátegui, respectivamente.

En la 2015 dos de los tres partidos terminaron en goleada, pues AFI Clemant y Academia El Tigre le propinaron un 3-0 a Juvelandia y Monarcas. Puma Caraballo salió airoso del choque con CIVO Guayana con marcador de 2-0.

Las diferencias cortas volvieron para la categoría 2014, pues FC Cedeño ganó 1-0 a Cumaná III y Anzoátegui batió 2-1 a Cras Anaco. C.C. Español igualó 1-1 con Ciudad Vinotinto, mientras que los careos Menca vs AFI Clemant y Atlético Anzoátegui vs Atlético Junior quedaron 0-0.

AFI Clemant sumó otro empate sin goles pero en la 2013, en un compromiso frente a Champion. A su vez, Atlético Anzoátegui venció 2-0 a Anzoátegui.

Las otras grandes goleadas llegaron en la categoría 2012, con Puma propinándole un 5-0 a Menca y Atlético La Cruz un 6-0 a Anzoátegui Azul. Atlético Camino consiguió un triunfo 2-1 sobre Monarcas, mientras que Anzoátegui Blanco despachó 3-1 Core Sport.

Finalmente en la 2011 AFA Anzoátegui ganó 3-1 a Atlético La Cruz y Atlético Camino derrotó por la mínima a Amigos Sport. El anfitrión Menca también tuvo un éxito en esta categoría y fue con un contundente 4-0 a Alevines.

Barcelona / Javier A. Guaipo