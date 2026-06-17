Conductores ignoran señales de tránsito pese a semáforos operativos en Cumaná

Habitantes de Cumaná hicieron un llamado a conductores de vehículos y motocicletas a cumplir las normas de tránsito y respetar el funcionamiento de los semáforos, con el propósito de reducir el riesgo de accidentes en las principales vías de esta ciudad del municipio Sucre.

Los ciudadanos señalaron que, aunque en distintas oportunidades se han denunciado fallas en algunos sistemas de señalización vial, los semáforos que sí se encuentran operativos son ignorados por numerosos conductores.

La preocupación surgió nuevamente tras la difusión de un video en redes sociales, donde se observa a un conductor cruzar una intersección sin esperar el cambio de luz de roja a verde, poniendo en riesgo tanto a otros vehículos como a peatones que transitaban por la zona.

Comportamiento frecuente

Vecinos consultados consideran que este tipo de comportamiento se ha vuelto frecuente en diferentes sectores de la ciudad, generando temor entre quienes utilizan diariamente las vías públicas.

A través de las redes sociales, usuarios expresaron su malestar por la situación. Algunos destacaron que existe una contradicción entre las constantes quejas por semáforos averiados y el incumplimiento de las señales cuando estos aparatos funcionan correctamente.

Asimismo, otros ciudadanos denunciaron diversas conductas imprudentes, entre ellas el exceso de velocidad y el incumplimiento de las señales de pare, así como la circulación en sentido contrario en algunas calles y avenidas.

Realidad

Los habitantes insistieron en que la seguridad vial depende tanto del funcionamiento de la infraestructura como de la responsabilidad de quienes conducen.

Por ello, exhortaron a las autoridades a reforzar las campañas de educación vial y a los conductores a actuar con mayor conciencia y prudencia para evitar accidentes que puedan poner en peligro la vida de los ciudadanos.

Cumaná / Lino Castañeda