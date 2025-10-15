Conductores exigen reparación de la Av. Raúl Leoni de Barcelona

Conductores que habitualmente circulan por la avenida Raúl Leoni de Barcelona, una de las vías de acceso a la Zona Industrial Los Montones, exigen su reparación.

Según indicaron, uno de los tramos más críticos está en el cruce desde la avenida Argimiro Gabaldón, a la altura de la sede de los bomberos. Señalaron que por allí hay que pasar con mucha precaución por la cantidad de baches.

Jéferson Silva, quien trabaja como mototaxista, comentó que el problema lleva años de vigencia y empeora con cada lluvia fuerte, pues el agua se estanca y va deteriorando el pavimento. Agregó que desde el puesto donde habitualmente espera pasajeros ha visto tanto carros como motos caer bruscamente en los huecos, y en algunos casos ha generado fallas mecánicas.

"Hace rato (la mañana del miércoles 15 de octubre) un 'chamo' que iba en moto cayó en uno de los baches y lo primero que hizo después de pasarlo fue parar y ponerse las manos en la cabeza. Esos golpes pueden causar daños graves y ahorita la situación está ruda para comprar repuestos", contó.

Cautela

Luis David Triana, quien también labora como mototaxista, coincidió en que toda esa vía, desde el distribuidor Noel Rodríguez en adelante, está muy maltratada. Acotó que a ellos como motorizados les toca conducir con cautela, porque también circulan muchos vehículos pesados y algún mal movimiento puede desencadenar un desastre.

"Si estás de muy mala suerte una caída en un hueco de esos puede romper el rin delantero de la moto y uno nuevo son como 70 dólares, que no está fácil ganarlos. Por eso hay que ir con cuidado y los que manejan carros igual", añadió.

Tránsito constante

Vale recordar que la avenida Raúl Leoni no es nada más la principal vía de acceso hacia la Zona Industrial Los Montones, si no que también es la arteria vial más concurrida por los transportistas que cubren la ruta desde Barcelona hacia comunidades como Pica del Neverí, El Eneal, además de los de la parroquia Naricual.

Por esa razón hay conductores que consideran la reparación de esa vialidad como una prioridad. Algunos dicen estar conscientes de que el tráfico será caótico en caso de que la alcaldía ejecute algún tipo de intervención en la carretera, pero creen que es "un mal necesario".

Barcelona / Javier A. Guaipo