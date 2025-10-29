Conductores de la línea Casanay-Carúpano piden a las autoridades que frenen a los piratas

Conductores de la línea de transporte que cubre la ruta Casanay-Carúpano, denunciaron que son víctimas de los llamados piratas, que invaden sus espacios y se llevan a los pasajeros.

Los agremiados realizaron una concentración en la esquina de la intersección de las calles Juncal con Cantaura, para llamar la atención de las autoridades sobre esta práctica que los afecta económicamente.

Jhonatan Figuera, vocero del grupo, explicó que trabajan tres días a la semana, un día sí y un día no, pero los piratas trabajan todos los días y afectan el trabajo de la línea.

Problema

“Tenemos compañeros a los que les ha tocado irse en la tarde con la mitad del pasaje, porque cuando llegan a Carúpano cargados deben devolverse vacíos”.

Los conductores pidieron a las autoridades que regulen esta situación, porque son un ente legalmente constituido y cuentan con su habilitación.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano