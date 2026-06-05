Conductores alertan sobre la presencia de animales en vía Santa Rosa -La Ceiba 

Conductores que se desplazan por la vía Santa Rosa - La Ceiba, en el municipio Freites del estado Anzoátegui, advierten que la presencia de ganado en varios tramos de la carretera es un riesgo para todos.

Según dijeron, en las dos últimas semanas se han registrado dos accidentes de tránsito en los que se han visto involucrados animales que se atraviesan en la arteria vial y han ocasionado daños materiales a los vehículos.

"El primero fue en el tramo que va desde el pueblo de Santa Rosa hasta el crucero. Allí un carro chocó con un caballo; el otro fue en la vía a La Ceiba donde una vaca fue la causa de un accidente que dejó daños en un vehículo. Gracias a Dios las personas que iban allí no tuvieron lesiones graves, pero todo esto se puede evitar si los propietarios de esos animales y las autoridades toman medidas. Estamos hablando de riesgos para la vida de las personas, no es cualquier cosa", dijo un conductor.

Los choferes también destacaron que además la carretera está en pésimas condiciones, por lo que exhortaron al gobierno regional a reparar los enormes huecos que hay en el pavimento "desde hace años ".

"Esto lo hemos denunciado muchas veces, pero nadie nos escucha. Por esta vía hay mucho tráfico de gandolas y muchas personas del pueblo salen de madrugada para La Ceiba a echar gasolina. La carretera llena de huecos y además hay que estar pendiente que no se atraviese una vaca, un caballo o un chivo", comentó otro conductor.

Santa Rosa / Danela Luces