Concejal propone activar pozos de aguas profundas para atender carencia de agua en Casanay

El concejal por Copei en la Cámara del municipio Andrés Eloy Blanco, en el estado Sucre, Héctor Cova, propuso a las autoridades locales, y en específico al alcalde Elías Guerra, que ponga en ejecución un plan de emergencia para cubrir la demanda de agua en la zona urbana de Casanay, afectada por la grave carencia.

Cova señaló que el plan consiste en la activación de pozos de aguas profundas, que existen el territorio de Andrés Eloy Blanco, y que se pongan en ejecución convenios de utilidad pública, para poder hacer uso del recurso, cuando las fuentes de agua estén en terrenos privados.

“La intención es abastecer a las comunidades, entendiendo el uso propio de los poseedores de éstos, teniendo en cuenta que están en manos de privados”.

Explicó que se haría un uso compartido del agua, al recurrir a acuerdos entre las dos partes, tal es el caso del pozo de la familia Marcano, ubicado al final de la calle La Florida y a escasos 150 metros de la red de distribución pública del vital líquido.

De acuerdo con Cova, están afectados con la escasez, Corozal, Las Minas, Carrizal, Cedeño , Alto Sucre , El Jobal, Las Tablitas, y sectores urbanos de Casanay como Barrio Miranda, Barrio Sucre, calle Ecuador entre otros.

Con respecto a la propuesta, señaló que pese a la urgencia del caso, aún espera respuesta sobre el plan, “aunque me informaron que están haciendo las gestiones para activar esos pozos”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano