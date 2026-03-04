Comunidades en Cumaná reciben agua por cisterna y exigen ampliar la distribución ante la suspensión del servicio

Habitantes de varios sectores de Cumaná, en el estado Sucre, fueron abastecidos con agua potable a través de camiones cisterna el pasado lunes 2 de marzo, en medio de la contingencia generada por la interrupción del servicio tras una obstrucción registrada en el sistema que conecta con el embalse de Turimiquire.

Las jornadas de distribución alcanzaron a comunidades como Cruz de la Unión, Río Caribe, Calle La Isla, Ezequiel Zamora, Bajo Seco y Las Sanders, en la avenida Andrés Eloy Blanco.

Los vecinos recibieron el suministro tras varios días sin agua por tuberías y manifestaron que, aunque valoran el operativo, la medida resulta insuficiente ante la magnitud de la crisis.

Declaraciones

En declaraciones ofrecidas durante la entrega, residentes indicaron que la frecuencia del abastecimiento debe incrementarse al menos a dos o tres veces por semana para poder cubrir necesidades esenciales como la preparación de alimentos, la higiene personal y la limpieza del hogar, mientras se logra la restitución total del sistema.

Jesús Aníbal Mago, vecino de la zona, sostuvo que las fallas en el suministro no son recientes y advirtió que el crecimiento poblacional ha incrementado la demanda, lo que a su juicio exige una revisión estructural del sistema hídrico. Señaló además que, si bien algunos sectores han sido atendidos bajo el plan provisional, otras comunidades permanecen sin recibir apoyo.

La interrupción del servicio afecta desde hace más de una semana a los municipios Sucre, Bolívar y Cruz Salmerón Acosta, situación que ha generado preocupación generalizada entre los habitantes, quienes exhortan a las autoridades a ampliar el radio de acción del plan de contingencia y garantizar una distribución equitativa y constante hasta tanto se solvente la avería.

Cumaná / Lino Castañeda