Comité de Usuarios del Transporte celebró su aniversario con un balance anual de sus actividades (+Fotos)

El Comité de Usuarios del Transporte del municipio Simón Bolívar arribó recientemente a los 23 años de su creación y para celebrarlo, la directiva ofreció un balance de las actividades realizadas en 2025.

Según el presidente de la organización, Pablo Malavé, en lo que va de año han recibido más de 585 denuncias, vía telefónica y personalmente, especialmente relacionadas con el exceso del precio del pasaje y el irrespeto al adulto mayor, logrando procesar el 85%.

De igual manera, Malavé destacó que han realizado más de mil 300 abordajes para orientar a los usuarios sobre la Gaceta Oficial que rige las tarifas del transporte y la atención que deben recibir las personas priorizadas como tercera edad, discapacitados y estudiantes.

Palabras

"Hemos hecho llamado de atención a los choferes, a los colectores, realizado más de 700 charlas tanto a ellos como a los usuarios. ¿Qué es lo que queremos con esto? por instrucciones de la alcaldesa, Sugey Herrera, que haya armonía y respeto entre ambas partes.

De igual forma, Malavé dio a conocer que durante el 2025 realizaron 41 reuniones con los presidentes de líneas de transporte para tratar las situaciones y buscar mejoras en las prestaciones del servicio, arrojando "buenos resultados".

También, señaló, que participaron en dos asambleas generales con los transportistas y las autoridades para discutir las tarifas del pasaje y asistieron a cuatro encuentros con los adultos mayores, para orientar sobre la exoneración del traslado de este sector.

"Con todo este balance podemos decir que las denuncias disminuyeron un 18%, en comparación con el 2024", enfatizó Malavé.

Barcelona / Elisa Gómez