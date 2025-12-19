Comité de Usuarios del Transporte aseguró que no está autorizado ningún ajuste del pasaje en Barcelona

El presidente del Comité de Usuarios del Transporte del municipio Simón Bolívar, Pablo Malavé, aseguró este viernes, que por ahora no está autorizado ningún ajuste del pasaje urbano en Barcelona, manteniéndose en vigencia todo lo establecido en la Gaceta Oficial N° 43.218 del 22 de septiembre de 2025.

Es por ello que reiteró que el pasaje sigue siendo Bs 40 en autobús, Bs 60 en buseta y Bs 80 en carritos por puesto. Así como también, que se mantiene la exoneración del traslado de los adultos mayores y las personas con discapacidad, como el cobro del 50% de la tarifa a los estudiantes.

"Algunos conductores han querido cobrar exceso de pasaje a los usuarios de diferentes edades. Nosotros estamos claros que los conductores están pasando una situación crítica, pero también los usuarios estamos pasando una situación crítica porque no tenemos capacidad para pagar un exceso de pasaje. Solicitamos a los presidentes de línea que por favor hagan valer su autoridad con respecto a eso. ¿Por qué? Porque de una u otra forma van a ser sancionados y la multa es muy grande", expresó.

¿Qué hacer?

Para evitar ser víctima de alguna irregularidad en el monto de las tarifas, Malavé le sugirió a los usuarios tener siempre sencillo para cancelar con exactitud, debido a que la mayoría de las situaciones se registran cuando el pago se realiza con un billete de alta denominación, en algunos casos les cobran Bs 50 en autobús y Bs 100 en carritos por puesto.

Sin embargo, manifestó que para realizar alguna queja directa, las personas pueden acudir a la dirección de Atención al Ciudadano que está en el Instituto Municipal de Transporte, en el mercado Bolivariano, o al Comité de Usuario que suele estar en las paradas.

"Nos pueden hacer llegar la información sobre cualquier maltrato, sobre cualquier abuso que se cometa, para nosotros tomar la iniciativa de llamar a los presidentes de línea, para que pongan orden. Por ejemplo, el miércoles una línea estaba cobrando exceso de pasaje y su presidente fue llamado para saber qué pasaba y que se tomen las correcciones para que no se vuelva a repetir", resaltó.

Malavé comentó que desde el comité se mantienen desplegados para garantizar el cumplimiento de la gaceta y, por instrucciones de la alcaldesa Sugey Herrera, desarrollar charlas para que merme de alguna manera las discusiones entre transportistas y usuarios, cosa que dijo que han logrado.

Barcelona / Elisa Gómez