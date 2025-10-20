Comercios de Barcelona laboraron con normalidad tras el decreto nacional

Con total normalidad laboraron, este domingo y lunes, los comercios de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, luego de que el Gobierno nacional declarara los días 19 y 20 de octubre como de júbilo, no laborables, por la celebración de la canonización de los primeros santos venezolanos: Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

Durante un recorrido realizado por el bulevar 5 de Julio y las calles transversales, se observó que no sólo los locales estaban abiertos, sino que también estaban concurridos por los ciudadanos, quienes entraban a visualizar la mercancía.

"La gente está en la calle como todos los días y mientras siga ese ritmo, nosotros trabajamos en el horario normal. Normalmente yo cierro de 5:00 pm a 6:00 pm", expresó Daniela Guaramaima, quien atiende un local de ropa.

La única dificultad que presentaron comerciantes, a eso de las 10:00 am, fue la interrupción del servicio eléctrico. Algunos laboraron con plantas, mientras que otros trataban de atender a los clientes en la oscuridad.

Abierto

De igual manera, se observó que el Banco de Venezuela de la calle Bolívar ofreció sus servicios presenciales de manera normal, pero con baja afluencia de clientes.

Y es que, según el decreto nacional, la banca pública era una de las exceptuadas de la aplicación.

Barcelona / Elisa Gómez