Comercios de Anaco abrieron sus puertas durante el día feriado

La mayoría de los locales comerciales del municipio Anaco abrieron sus puertas este miércoles 24 de junio, día feriado por la conmemoración de los 205 años de la Batalla de Carabobo.

Tanto en el casco central de la ciudad gasífera como en las avenidas Mérida, Zulia y Portuguesa se observó que los abastos asiáticos, supermercados y ventas de víveres; así como las panaderías, ferreterías y tiendas de ropa estuvieron recibiendo a los clientes.

En horas de la mañana se observó bastante tráfico en la avenida Miranda y en la calle Sucre, al igual que muchos peatones que acudieron a hacer compras de alimentos principalmente, mientras que el resto de la ciudad permaneció más despejado.

"Cada vez que hay un día feriado vengo a trabajar porque la gente sale a comprar y cualquier venta que haga me sirve para llevar algo de comida para mis hijos", dijo Alberto Martínez, quien ofrecía hortalizas en una carretilla mientras recorría la calle Sucre.

Servicio activo

El transporte público también estuvo movilizando a usuarios, tanto en el servicio que prestan los carros por puesto como en los autobuses que cubren las diferentes rutas de la localidad.

"Salí en la mañana a comprar algunas cosas que me faltan para preparar el almuerzo y vi que casi todo está abierto. En la tarde es más difícil conseguir transporte aunque siempre hay choferes que trabajan", dijo el ama de casa Josefa Vargas.

Anaco / Danela Luces