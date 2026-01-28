Comerciantes piden investigar cobro de relleno sanitario en Anzoátegui

Comerciantes que hacen vida en la zona norte del estado Anzoátegui reportan cobros excesivos de tarifas por mantenimiento al relleno sanitario, ubicado en el municipio Simón Bolívar de la entidad, a través de la facturación realizada mensualmente por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y entes municipales. Exigen que se investiguen estos montos.

El vicepresidente de la Cámara de Licoreros en el estado Anzoátegui (Calicor), Carlos Girot, explica que las tarifas van desde 60 hasta 200 euros por establecimiento comercial cada mes y exige que sea eliminado este cobro. Asegura que el sector comercio cancela mensualmente a las empresas recolectoras de desechos y éstos deben cancelar sus cuotas correspondientes a relleno sanitario.

“Esto es un cobro de doble tributación y deben eliminarlo. La tarifa está anclada a la tasa de euro establecida en el Banco Central de Venezuela y a medida que ésta sube también sube el monto. Están exigiendo a los comerciantes estar al día para poder tramitar sus permisos como el de Bomberos y eso es una imposición”, recalcó.

El dueño de la mueblería Marval, ubicada en la calle Juncal de Puerto La Cruz, también denuncia que en el municipio Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui los comerciantes cancelan dos tarifas por el servicio de aseo y denuncia que esto no justifica la acumulación de desechos en la avenida Municipal de la jurisdicción.

“Es impresionante la planta de transferencia de basura que han colocado en el corazón de Puerto La Cruz. Una zona turística y ahora maloliente. A dónde va a parar el dinero que pagamos a las empresas recolectoras y también al relleno sanitario”, reporta.

Para la comerciante Marisela Palma, quien además es vocera del sector comercio en el casco central de Puerto La Cruz, es “inconcebible” la cantidad de dinero que están cobrando a los comerciantes en Corpoelec y también en la alcaldía de la jurisdicción.

“Es necesario que se investigue por qué los comerciantes pagan tanto dinero por relleno sanitario en Corpoelec y tanto dinero por recolección de basura en el departamento de Coserva de la alcaldía de Sotillo. Se paga más de aseo que de impuestos actualmente”, asegura Palma.

Recalcó la necesidad de conocer a dónde van dirigidos los más de 210 mil euros que recaban en el casco central de Puerto La Cruz a 3.500 comercios que están al día con sus deberes municipales.

En el municipio Bolívar la situación es similar y los comerciantes como Abel Saba, dueño de una tienda de muebles en la jurisdicción, aseguran que han pensado en bajar sus santamarías y activar sus ventas vía online, pues los egresos del negocio a través de los pagos de impuestos municipales, servicios públicos y empleados han comenzado a superar los egresos.

“Y no soy yo nada más. Invito a cualquier autoridad del estado Anzoátegui a hacer una encuesta en los negocios y enterarse que muchos están a punto de cerrar por la política de asfixia que nos están aplicando”, detalló Saba.

Puerto La Cruz / Redacción web