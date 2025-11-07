Comerciantes de Puerto La Cruz corren peligro: exigen renovación de tendido eléctrico donde laboran

Preocupados. Así se encuentran comerciantes que laboran en la avenida 5 de julio, a pocos metros de la calle Juncal de Puerto La Cruz, debido a las malas condiciones del tendido eléctrico en esa zona.

Vendedores afirman que en menos de un mes se han caído hasta tres veces las guayas del poste cercano a sus locales.

A pesar de que trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) han acudido al sitio cada vez que se ha presentado la contingencia, y han solventado el problema, quienes laboran en el lugar consideran que se debe renovar por completo el tendido eléctrico lo antes posible.

"Hace pocos días hubo una explosión allí y se cayeron las guayas. Eso ha pasado tres veces en el último mes porque las guayas tienen muchos empates. Ahora vivimos con miedo de estar en los puestos de venta porque hubo una vez que una de esas guayas le cayó a una muchacha que también vende ropa aquí. Cada vez que pasa, la gente de Corpoelec viene en las noches cuando ya no estamos y arreglan, pero lo que hacen es empatar los cables. Eso es un peligro, lo que pedimos es que cambien el tendido por uno nuevo", manifestó el vendedor Jean Carlos Rivas.

Comerciantes laboran preocupados ante riesgo de que se caigan las guayas nuevamente / Foto: Arturo Ramírez

Reportes

Euler López, quien ofrece, entre otras cosas, servicio de fotocopiado en un local pequeño en la avenida 5 de julio, aseguró que "están cansados" de reportar el problema a Corpoelec.

Añadió que las veces que han tenido fallas en el sistema eléctrico sus ventas se han visto perjudicadas de forma notable.

"Cuando se va la luz me quedo sin impresora y no puedo sacar mis copias, eso es pérdida para uno. Siempre vienen en la noche y uno ve los empates de las guayas al otro día. Ya ellos (Corpoelec) tienen conocimiento del problema, eso está como dice uno 'en un hilito', y siempre nos dicen que cuando se caiga ellos vienen, pero eso es un peligro. La última vez que explotaron las guayas una persona venía pasado y del susto casi me tumba un estante que tengo en mi negocio", acotó.

Comerciantes de Puerto La Cruz esperan una respuesta pronta para poder "volver a trabajar tranquilos".

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez