Comando Sur inició despliegue para ayudar a Venezuela, tras los devastadores sismos

En respuesta a la emergencia humanitaria provocada por los devastadores terremotos que azotaron a Venezuela el 24 de junio de 2026, el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) ha iniciado un despliegue masivo de fuerzas militares en la región. El objetivo principal es respaldar las operaciones de asistencia internacional lideradas por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU).

RELEASE: SOUTHCOM Surging Forces to Support Venezuela Earthquake Relief Efforts



U.S. Southern Command (SOUTHCOM) is surging available assigned U.S. military forces in our region to support Department of State-led U.S. government relief operations in Venezuela, following the… pic.twitter.com/lU2mGQH0VZ — U.S. Southern Command (@Southcom) June 26, 2026

La movilización militar estadounidense se activa tras una solicitud formal de asistencia humanitaria realizada por las autoridades venezolanas interinas, quienes buscan mitigar los daños y agilizar las labores de rescate en las zonas más afectadas por el sismo.

Despliegue naval y aéreo de gran escala

El comandante de southcom, el General Francis L. Donovan, ordenó el desvío y asignación de importantes recursos estratégicos para garantizar una respuesta rápida y efectiva. Entre las unidades navales enviadas a la zona destacan:

USS Fort Lauderdale (LPD 28) : Un buque de transporte anfibio clave para operaciones logísticas complejas y transporte de personal de emergencia.

: Un buque de transporte anfibio clave para operaciones logísticas complejas y transporte de personal de emergencia. USS Billings (LCS 15): Un buque de combate litoral que ofrece versatilidad y rapidez de maniobra en aguas de la región.

En el componente aéreo, el esfuerzo logístico contará con el soporte de aeronaves de transporte pesado C-17 Globemaster y C-130 Hercules, esenciales para el traslado de suministros de gran volumen. Asimismo, se desplegarán plataformas de reconocimiento para evaluar el estado de la infraestructura y aeronaves de ala rotatoria (helicópteros) para misiones en terrenos de difícil acceso.

Misión

Las fuerzas asignadas centrarán sus esfuerzos en proporcionar servicios especializados de movilidad y apoyo logístico tanto al personal del gobierno estadounidense como a los equipos de búsqueda y rescate.

Las prioridades inmediatas de la misión interinstitucional de EE.UU. consisten en la evaluación de daños estructurales, la localización y evacuación de personas heridas, y la entrega directa de asistencia crítica destinada a salvar vidas en las comunidades colapsadas.

Desde la sede de Southcom en Miami se informó que mantendrán una estrecha coordinación con las autoridades venezolanas interinas. Esta alianza busca planificar y dirigir de manera conjunta las capacidades logísticas del ejército de EE.UU., asegurando que la ayuda llegue con la mayor celeridad posible a los focos de la catástrofe.

Miami / Caracas / Redacción Web