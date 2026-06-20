Colombia adelanta cierre de la frontera por segunda vuelta presidencial

A las 7:00 a.m. de este sábado 20 de junio, Colombia cerró temporalmente la frontera antes de la hora prevista en el Decreto 0612, el cual planteaba que la medida se aplicaría hoy a partir de las 7:00 p.m. (hora de Venezuela).

De acuerdo con el Diario La Nación, los funcionarios de migración recibieron a última hora la orden presidencial de adelantar el cierre. El mandatario Gustavo Petro también anunció la decisión en su cuenta de X, sin dar mayores detalles de los motivos detrás del adelanto. En teoría, si no hay modificaciones, la medida estará vigente hasta el lunes 22 de junio a las 7:00 a.m.

El cierre de la frontera está enmarcado en el «Plan Democracia», que contempla controles reforzados en pasos fronterizos y limitaciones temporales al tránsito de personas para prevenir incidentes y velar por el orden en el desarrollo de las elecciones. Este domingo 21 de junio, Colombia irá a las urnas para elegir a su nuevo presidente (2026-2030).

Los puentes y pasos fronterizos con Venezuela en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y La Guajira fueron cerrados hoy por oficiales de Migración Colombia y por autoridades locales. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, recomendó a través de su cuenta oficial de X evitar traslados hacia la frontera para prevenir contratiempos.

Además del cierre de fronteras, las autoridades colombianas adoptaron otras medidas para garantizar la tranquilidad en las elecciones, como la ley seca, que restringe la venta y consumo de alcohol desde las 6:00 pm de este sábado hasta el mediodía del lunes 22.

Según los resultados oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, la primera vuelta presidencial dejó como ganador al abogado ultraderechista Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, quien obtuvo 10.361.499 votos (43,74%); mientras que Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, alcanzó 9.688.361 (40,90%).

El ponderador de encuestas de La Silla Vacía, medio colombiano especializado en política, muestra que, a una semana de la segunda vuelta, Abelardo de la Espriella mantiene la ventaja y se ubica en el 51% , mientras que Iván Cepeda sube levemente y alcanza el 44% de la intención de voto.

Caracas / TalCual