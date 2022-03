"CODA" triunfó en los premios SAG

"CODA" se alzó con el galardón más importante, el de mejor reparto o elenco, en la 28va edición de los premios del Sindicato de Actores (SAG) celebrada el fin de semana en Los Ángeles, Estados Unidos, informó el martes la agencia EFE.

Los organizadores de los SAG reconocieron a los intérpretes del filme, comprado por Apple por 25 millones de dólares, por ser compuesto -en su mayoría- por personas sordas, algo que le da un mayor realce a su capacidad actoral.

Competidores

"CODA" es una película que trata sobre una hija de padres sordos aficionada a la música y superó a las favoritas "Belfast" (Focus Features), "Don’t Look Up" (Netflix), "House of Gucci" (MGM/United Artists Releasing) y "King Richard" (Warner Bros).

Los protagonistas de "CODA" agradecieron a los organizadores de los SAG por dar visibilidad al colectivo de personas sordas y esperan que esto sirva para lograr más inclusión en otros géneros del cine.

Los Ángeles / Redacción Web