Coalición Sindical acordó con Fetranzoátegui realizar una marcha unitaria el 1ero de mayo en Barcelona

Representantes de la organizaciones sindicales y gremiales que agrupa la Coalición Sindical del estado Anzoátegui y la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui) acordaron este lunes 27 de abril, realizar una marcha unitaria el próximo 1ero de mayo en Barcelona, para exigir mejores salarios.

Se conoció que la alianza se llevó a cabo tras la realizacion de una reunión previa, la cual estuvo liderada por Janet Cuibas, quien forma parte de la coalición por el sector salud y Tito Barrero, presidente de Fetranzoátegui.

Ante ello, los delegados acordaron convocar de manera unitaria a todos los trabajadores del sector público, del sector privado, a las asociaciones de jubilados y pensionados, a los diferentes gremios, sociedad civil y partidos políticos a la concentración y posterior marcha desde la Casa Sindical, ubicada en la avenida Cajigal, a partir de las 9:00 am.

Exigencia

"La gran marcha de este primero de mayo es para exigirle al interinato un aumento de sueldos y pensiones suficientes y dignas, al igual que se exigirá el respeto a los derechos de todos los trabajadores", mencionó la representante de la Coalicion Sindical.

Cuibas señaló que en el marco de este acuerdo, también se conformó una comisión mixta que tendrá a cargo la organización y conducción de la actividad.

Barcelona / Elisa Gómez