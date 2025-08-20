Cles adelanta reforma de un paquete de leyes para el primer trimestre de actividades

La presidenta del Consejo Legislativo del estado Sucre (Cles), Luisa Gutiérrez, anunció durante una visita a Carúpano, que se encuentran en proceso de discusión de un conjunto de leyes que presentarán a consulta popular en el primer trimestre de actividad del ente.

Se trata de la ley de convivencia y el proyecto de reforma de la ley de patrimonio, que se encuentran en la lista y que forman parte de las transformaciones legislativas que adelantará la institución en los próximos meses.

La intención, dijo Gutiérrez, es que las normas se adecúen a las llamadas siete transformaciones, para lo cual también se reformaron las comisiones y están haciendo el acompañamiento a la gobernadora Joanna Carrillo, en materia de decretos.

En cuanto a las jornadas de parlamentarismo de calle, dijo que iniciarán con las leyes que están en la lista, tal es el caso de la ley de convivencia, con la cual buscan un reordenamiento urbano.

Sucre / Corresponsalía Carúpano