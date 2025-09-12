Cleanz aprobó recursos para salud, turismo, deporte y beneficios laborales

La Comisión Delegada del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz) aprobó más de 92 millones 742 mil bolívares para el área de salud, turismo, deporte y beneficios laborales.

Según el presidente del parlamento, Andrés Márquez, estos recursos fueron solicitados por el gobernador Luis Marcano, en su mayoría, para continuar con el fortaleciendo del sistema público de salud.

"Estamos aprobando 24.666.225,41 bolívares para Saludanz (Instituto Anzoatiguense de la Salud), los cuales serán invertidos en la dotación de insumos médicos, mobiliario, material médico quirúrgico, la reactivación de servicios de laboratorios y remodelación de distintos centros de salud", expresó.

Marquéz detalló que aprobaron más de 16 millones seiscientos mil bolívares para saldar compromisos de logística durante la Feria de Turismo 2025.

Así como 18 millones 291 mil bolívares para la realización de los Juegos Estadales, áreas que, aseguró, se han venido fortaleciendo e impulsando en la gestión de Luis Marcano.

Destacó que con estos créditos, también será beneficiada la Gestión de las Dependencias y los Bienes Públicos Estadales, al igual que el Servicio de Administración Tributaria del estado Anzoátegui (SAT-Anzoátegui) y el Sistema Integrado de Gestión de Riesgos y Administración de Emergencias de Carácter Civil y Desastres del estado Anzoátegui (Sigraed).

Márquez mencionó que de igual manera, fueron aprobados alrededor de 20 millones de bolívares para continuar cubriendo los beneficios laborales del personal docente, jubilado y pensionado que está adscrito al ejecutivo estadal y sus entes descentralizados.

Barcelona / Elisa Gómez