Cleanz aprobó recursos para atención y protección social

El presidente del Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui (Cleanz), Andrés Márquez, informó que por solicitud del gobernador Luis Marcano fueron aprobados 10 millones 550 mil bolívares destinados a la dirección de Atención y Protección Social del Ejecutivo.

A través de un boletín de prensa, Márquez indicó que el dinero se utilizará para restituir los derechos de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en las casas de abrigo.

Utilización del dinero

"Desde el gobierno regional se les están garantizando sus medicinas, una buena alimentación y actividades recreativas, tanto a niños y adolescentes como a los adultos mayores", agrega el texto.

El parlamentario destacó la impecable gestión del gobernador Luis Marcano en cuanto a la atención social a estas personas a lo largo y ancho de la entidad anzoatiguense.

Barcelona / Nota de prensa