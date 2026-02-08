Charros de Jalisco ganó la final mexicana y se consagró en la Serie del Caribe 2026

Un wild pitch de Guadalupe Chávez con las bases llenas le dio la victoria a los Charros de Jalisco, 12 carreras por 11, sobre los Tomateros de Culiacán, y los dirigidos por Benjamín Gil levantaron, en su feudo del Estadio Panamericano de esta ciudad, su primer trofeo de Campeón en la historia de la Serie del Caribe. tras imponerse en una final entre equipos mexicanos.

Según el departamento de prensa de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), el partido se extendió hasta la décima entrada luego de que los Tomateros protagonizaran una remontada de leyenda, al negociar un empate a 10 carreras tras haber estado abajo 9-1.

Con la Regla del Corredor Fantasma, Tomateros tomó ventaja en la parte alta del décimo episodio, pero los Charros respondieron con dos anotaciones, anotadas por Julián Ornelas y Michael Wielansky, ambas producto de lanzamientos descontrolados del pitcher Guadalupe Chávez.

Como si se tratara de un enigma indescifrable, los Charros —que habían perdido la final del año pasado en Mexicali frente a República Dominicana— volvieron a imponerse a los Tomateros, tal como ocurrió en los cuatro juegos de la más reciente final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico y en su enfrentamiento directo dentro de esta Serie del Caribe, aunque esta vez su rival cayó “con las botas puestas”.

Luego de que el abridor Luis Miranda no pudiera completar las cinco primeras entradas (4.0 IP, 4 CL), entre varios relevistas, la victoria fue para César Gómez, mientras que Guadalupe Chávez cargó con la derrota. En el encuentro, Bligh Madris conectó jonrón por los Charros y Víctor Mendoza lo hizo por los Tomateros.

Por Charros destacaron Connor Hollis, quien se fue de 5-4 con tres carreras anotadas y tres impulsadas; Julián Ornelas, de 4-3 con tres remolcadas; mientras que Michael Wielansky y Mateo Gil aportaron dos imparables cada uno.

Por Tomateros, Allen Córdoba lideró la ofensiva al irse de 5-2, con doble y dos impulsadas; Víctor Mendoza y Estevan Florial también conectaron dos hits.

Parecía que el segundo capítulo transcurriría sin mayores sobresaltos para la ofensiva de los Charros, luego de que Wilmer Ríos dominara a Bligh Madris y Reynaldo Rodríguez. Sin embargo, otorgó base por bolas al octavo bate, Leo Heras, y a partir de ahí comenzaron las complicaciones. Santiago Chávez conectó sencillo y Heras avanzó hasta la antesala. Posteriormente, Connor Hollis impulsó la primera carrera con imparable al jardín central. Un error en el tiro del receptor Solís permitió el avance de los corredores y, tras un pasaporte a Julián Ornelas, Michael Wielansky conectó una sólida línea al jardín derecho para empujar dos carreras y colocar el marcador 3-0.

Un inning más tarde, tras la carrera anotada por Tomateros en la apertura del cuarto episodio, los Charros respondieron con un racimo de cuatro anotaciones frente a Odrisamer Despaigne y su relevo Miguel Vázquez, combinando tres bases por bolas y tres sencillos, incluido uno de Connor Hollis productor de dos carreras.

Además, en ese mismo episodio sumaron dos rayitas más ante Braulio Torres-Pérez, gracias a un cuadrangular de Bligh Madris —su tercero del torneo— con Mateo Gil en circulación, para colocar la pizarra 9-1.

Los dirigidos por Lorenzo Bundy no se rindieron y armaron un rally de seis carreras en la parte alta del quinto inning, lo que provocó la salida de Luis Miranda y el castigo a los relevistas Miguel Aguilar y Jesús Cruz. En un episodio de 12 bateadores y ocho imparables, incluido un doble de Allen Córdoba, se acercaron 9-7.

En el séptimo episodio, Víctor Mendoza conectó jonrón ante Gerardo Reyes para poner a Tomateros a una sola carrera. No obstante, en el cierre del inning, Sasagi Sánchez permitió el cuarto hit del juego a Connor Hollis, quien anotó posteriormente con doblete de Julián Ornelas, devolviendo a los Charros una ventaja de dos carreras.

La parte final del tope

El dramatismo alcanzó su punto máximo en el noveno inning. Ante Trevor Clifton, tras un out, Yadir Drake recibió pelotazo y, acto seguido, Víctor Mendoza conectó su segundo cuadrangular del juego para empatar el marcador a 10 carreras, consumando una remontada histórica.

La victoria de los Charros no solo significó el campeonato, sino que dejó varios registros para la historia. El equipo se convirtió en el sexto en proclamarse campeón jugando en su propia ciudad. Antes lo habían logrado:

Alacranes del Almendares – La Habana, 1949.

Tigres de Marianao – La Habana, 1957.

(Almendares, Marianao y Habana compartían el Estadio del Cerro).

Tigres del Licey – Santo Domingo, 1980 y 2004.

Leones del Escogido – Santo Domingo, 1988 y 2012.

(Licey y Escogido comparten el Estadio Quisqueya).

Senadores de San Juan – San Juan, 1995.

Venados de Mazatlán – Mazatlán, 2005.

En el plano individual, el título representó la primera corona para Benjamín Gil como dirigente, luego de seis participaciones en la Serie del Caribe. Además, Benjamín Gil y su hijo Mateo Gil hicieron historia al convertirse en padre e hijo campeones del certamen, una hazaña que solo habían logrado previamente Felipe Alou (manager) y Moisés Alou (jugador) con los Leones del Escogido en Miami 1990.

Guadalajara / Redacción Web