Centro de Puerto La Cruz arrancó el año con poco movimiento (+Fotos)

Como suele suceder año tras año, el centro de Puerto La Cruz exhibió pocos establecimientos abiertos, escaso movimiento de personas y tránsito vehicular bajo este 1ero de enero.

Alrededor de las 11:30 am en la avenida 5 de Julio apenas se podían observar algunos vendedores informales y una que otra unidad de transporte público circulando, lo que representa un contraste notable con lo que fueron los últimos días del 2025.

Sin embargo, conductores de "carritos" por puesto que cubren la ruta hacia sectores de la zona alta de la ciudad señalaron que en la tarde el panorama suele cambiar, pues es cuando muchas personas acostumbran a acercarse al Paseo de La Cruz y El Mar hasta horas de la noche.

Alberto Franco, quien trabaja en la línea de transporte hacia Valle Lindo, comentó que él salió a trabajar desde temprano y hasta las 11:00 am había dado ya cuatro vueltas. No obstante, consideró eso una situación atípica, tomando en cuenta lo lento que tienden a ser este tipo de días.

"También es porque hay gente a la que le tocó laborar la noche del 31 (de diciembre) y apenas en la mañana es que iban para su casa", dijo Franco, quien precisó que el costo del pasaje está en 150 bolívares por ser feriado.

Luis Buriel, otro de los trabajadores del volante, indicó que tanto él como otros compañeros de la línea salieron ya cerca del mediodía de este jueves, pero porque se quedan hasta medianoche e incluso la madrugada, pues a esas horas todavía hay personas circulando por el antiguo Paseo Colón.

Vale acotar que en los buses que cubren la ruta Barcelona-Puerto La Cruz por las avenidas Jorge Rodríguez y Argimiro Gabaldón el costo del pasaje estaba en 70 bolívares, al igual que en los que van desde Tronconal 3ero hasta la ciudad porteña.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo