Celebración de San Mateo Apóstol tendrá un carácter solidario y sobrio tras los terremotos del 24 de junio

Las actividades religiosas en honor a San Mateo Apóstol, en el municipio Libertad del estado Anzoátegui, se realizarán este año con cambios en su programación, tras el doble sismo registrado en el país el pasado 24 de junio.

El administrador de la Iglesia de San Mateo, presbítero José Manuel Carreño, informó que los actos complementarios fueron reducidos y se realizarán bajo un esquema de sencillez. También exhortó a los feligreses a realizar donaciones a través de Cáritas para apoyar a las personas afectadas por los terremotos.

El cronograma comenzará el 1 de septiembre con la bajada de la imagen de San Mateo desde el retablo principal hasta el altar festivo, donde permanecerá para la veneración de los devotos. Este acto se realizará dentro del templo y no en la plaza Bolívar, como ocurría en años anteriores. En los alrededores de la iglesia se dispondrán sillas y una pantalla para quienes no puedan ingresar.

Carreño señaló que, con motivo de los 311 años de la llegada de la imagen de San Mateo al pueblo, tampoco se realizará este año la visita de la imagen a las comunidades. Los devotos podrán acudir durante las mañanas a la parroquia para rendir tributo al santo.

El 19 de septiembre, a las 5:30 p. m., se realizará el desfile de las instituciones en forma de peregrinación. El 20 de septiembre, a las 7:00 p. m., tendrán lugar las primeras vísperas y, a la medianoche, se cantará el cumpleaños de San Mateo.

Para el 21 de septiembre está prevista la solemnidad en honor al evangelista a las 10:00 a. m., ceremonia que será encabezada por el obispo de la Diócesis de Barcelona, monseñor Jorge Aníbal Quintero, junto con otros celebrantes.

En horas de la noche, después de la segunda misa, se realizará la procesión tradicional desde la iglesia hasta la entrada de la capital del municipio.

San Mateo / Redacción web