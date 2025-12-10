Catedral de Barcelona se prepara para iniciar las Misas de Aguinaldos y Navidad

La Catedral de Barcelona, uno de los principales templos de la capital del estado Anzoátegui, se prepara para iniciar las Misas de Aguinaldos y Navidad, como ya es tradición.

Se conoció que la programación comienza el próximo lunes 15 de diciembre, con una novena que se desarrollará hasta el 23 de diciembre, a las 6:00 am, como antesala a la Nochebuena y Navidad.

Según la agenda compartida por el templo, para la primera misa de aguinaldo están invitadas las instituciones educativas, para la segunda los comerciantes, para la tercera el Consejo Legislativo y Contraloría del estado y en la cuarta Registros y Notarías Públicas.

Para la quinta misa contarán con la presencia especial de las comunidades foráneas, para la sexta de la Gobernación de Anzoátegui y Caritas, para la séptima de la Alcaldía del municipio Simón Bolívar, para la octava de las familias de la parroquia, cuerpos de bomberos y Protección civil. Mientras que para la novena estarán los profesionales de la parroquia, emprendedores y amas de casa.

Se espera que el miércoles 24 de diciembre se celebre la solemne misa de Nochebuena, a las 7:00 pm. Y posteriormente el jueves 25, a las 11:00 am, la eucaristía de la Natividad del Señor.

Continuación

La programación especial continuará el miércoles 31 de diciembre con la hora santa a las 4:00 pm y la santa misa a las 5:00 pm.

Luego el jueves 1ro de enero de 2026 celebrarán la Solemnidad Santa María Madre de Dios con una eucaristía, a las 11:00 am.

Mientras que el martes 6 de enero culminará esta agenda especial con una misa a las 5:00 pm, por la Solemnidad de la Epifanía del Señor.

Barcelona / Elisa Gómez