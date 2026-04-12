Carúpano vibró con el concierto por la celebración del Día Nacional del Cuatro

El cuatro, instrumento nacional, tiene su día el 4 de abril, pero fue el pasado jueves 9 cuando el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Bermúdez, en el estado Sucre, hicieron vibrar a Carúpano con un concierto en la plaza Bolívar, en el cual participaron 100 músicos de la Orquesta Alma Llanera.

Eduardo Velásquez, formador integral del programa Alma Llanera del sistema en el núcleo Carúpano, detalló que la celebración se extendió por toda la semana y que en el concierto participaron los niños que pertenecen a la orquesta de base y a las instituciones educativas que integran el programa Simón Bolívar.

Algunas de esas son las escuelas Simón Rodríguez, Pedro Elías Aristiguieta, Santa Teresita, Petrica Reyes, Inmaculado Corazón de Jesús. En total son 19 instituciones las que conforman el programa.

Suma

La celebración incluyó presentaciones del ensamble de cuerdas de la orquesta juvenil y charlas sobre el cuatro en las instituciones. Los niños interactuaron y hablaron del instrumento y su historia.

Velásquez emitió un mensaje de superación a los pequeños y los invitó a inscribirse en la orquesta, que actualmente realiza su proceso de captación.

Sucre / Yumelys Díaz