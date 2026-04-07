Carter sobresalió con Gaiteros y fue el JMV de la quinta semana de la SPB

El nortemericano Nahziah Carter guio las dos victorias de Gaiteros del Zulia en la quinta semana de acción de la Superliga Profesional (SPB) 2026, lo que sirvió para que el vigente campeón extendiera su invicto a 10 ganados y le dio al alero la distinción como el Jugador Más Valioso de este período.

Humberto Contreras, jefe de prensa de la SPB, informó que Gaiteros derrotó el pasado miércoles a Diablos en Parque Miranda, con Carter asumiendo el rol de líder ante la ausencia de Luis Duarte, mientras que el sábado derrotó a Brillantes, nuevamente con Nahziah como figura y en un partido donde los musicales no contaron con Jesse Zarzuela.

En los dos partidos Carter acumuló promedios de 28.5 puntos, 5.5 rebotes, 3.5 asistencias y 3.0 robos, con una valoración acumulada de 50, lanzando además para un 50 % en tiros de tres (4 de 8).

Líder de la remontada musical

Ante Diablos, además de liderar ofensivamente al equipo, Carter fue fundamental en la remontada de Gaiteros en el último cuarto, consiguiendo 11 puntos en ese lapso.

Todo esto le permitió a Nahziah Carter llevarse 12 de los 20 votos dados por la prensa especializada y la Comisión Técnica de la liga para hacerse con la distinción al Jugador de la semana, ganándole la batalla Michael Watkins que destacó en su regreso a Venezuela siendo clave en los tres triunfos de Spartans Distrito Capital en la semana.

En su segunda temporada en Venezuela, Carter promedia 18.8 puntos (cuarto en la liga), 3.9 rebotes, 2.5 asistencias y 1.7 robos (séptimo en la liga).

Caracas / Redacción Web