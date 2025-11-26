Caribes venció a Bravos en otra noche histórica de Omar Eliézer Alfonzo

Caribes de Anzoátegui venció el martes a los Bravos de Margarita con pizarra de 9-3, en lo que fue otra noche histórica para Omar Eliézer Alfonzo en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

El menor de los hermanos Alfonzo conectó un par de cuadrangulares en el choque ante los insulares y consiguió un hito en el que está involucrado su papá, Eliézer Alfonzo. Ellos dos son la primera pareja de padre e hijo que registran al menos un juego con dos jonrones para La Tribu en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Vale destacar que en el encuentro los aborígenes sacudieron cuatro vuelacercas, tres de ellos en el cuarto capítulo para igualar las acciones de manera momentánea. Posteriormente los locales sellaron la remontada con un racimo de cinco anotaciones en el noveno acto.

Remontada

Una vez más Caribes tuvo que remontar en el marcador para quedarse con la victoria. Ramón Flores le conectó un bambinazo solitario al abridor José Ramón Rodríguez en el segundo episodio para darle ventaja a la visita.

En la cuarta entrada fue Wilson García el que soltó un sencillo impulsor de dos carreras más para los neoespartanos, pero en la parte baja de ese inning la tropa aborigen empató con cuadrangulares de Hernán Pérez, Omar Alfonzo y Carlos Pérez. Todo ante el abridor Melvi Acosta, que hasta el primer estacazo no había permitido inatrapables.

Alfonzo dio muestra de su poder nuevamente en el sexto acto para hacer historia y además terminar de voltear la pizarra a favor de los de casa, que vieron en peligro su triunfo parcial en la octava entrada.

Intentona insular

Francis Peguero abrió el inning y permitió que se embasara Breyvic Valera, aunque luego el serpentinero dominicano salió por lesión. En su lugar ingresó Sebastián Perrone, que retiró por la vía del ponche a dos rivales y otorgó boleto a Moisés Gómez.

El mánager Asdrúbal Cabrera decidió darle la bola de una vez en el octavo inning a su cerrador Yilber Díaz y este abrió con pasaporte a Ramón Flores, pero luego, con bases llenas y dos outs, sacó de circulación a Juan Santana con un ponche para acabar con la amenaza margariteña.

Ya en la baja de ese mismo episodio se aplicó la ley de "al que no hace le hacen". Bravos no pudo anotar pese a tener las bases llenas, pero La Tribu fabricó cinco rayitas, tres de ellas con un triple de Leonel Valera, para asegurar la victoria que terminó materializando Oswald Mori.

El triunfo fue para Yorvin Pantoja (1-0) mientras que la derrota va a la cuenta de Carlos Suniaga (1-1).

Tabla apretada

Con el lauro los porteños ponen su balance en 17-15 y permanecen en la tercera posición de la tabla clasificatoria, a dos juegos y medio del líder Águilas del Zulia (19-12).

Además Anzoátegui le saca ya partido y medio de diferencia a Bravos, distancia que puede aumentar si le repiten la dosis este miércoles cuando se enfrenten nuevamente en el parque portocruzano.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo