Caribes vapuleó a Tiburones en una nueva exhibición de bateo

Caribes de Anzoátegui vapuleó 14-6 a Tiburones de La Guaira en el tercer desafío de una serie de cuatro que se lleva a cabo en el estadio Alfonso "chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

El conjunto aborigen nuevamente dio una exhibición de bateo, con Herlis Rodríguez y Hernán Pérez como protagonistas. Ambos conectaron cuadra cuadrangulares y se combinaron para remolcar ocho de las 14 carreras de La Tribu, en lo que fue la tercera victoria seguida ante los escualos y cuarta al hilo en la semana.

Ambos conjuntos se enfrentarán una última vez en suelo portocruzano este lunes 17 de noviembre a partir de las 7:30 pm. Eso sí, la tropa litoralense saldrá con Marco Davalillo como nuevo mánager, luego de que la organización anunciara a medianoche el despido de Gregorio Petit como mandamás.

Bateo sin piedad

El estadounidense Álex Valverde fue el abridor de La Tribu, pero solo pudo completar una entrada y dos tercios, pues le fabricaron tres rayitas en el segundo capítulo y el mánager Asdrúbal Cabrera decidió quitarle la bola y entregársela a Richard Brito.

Por la visita abrió el también importado Zac Grotz y se fue hinchado a batazos con hasta ocho anotaciones permitidas. Las primeras tres, que empataron el juego en la baja del segundo acto, llegaron gracias a un vuelacercas de Herlis Rodríguez.

Luego en el quinto episodio el foráneo toleró cinco carreras más, hasta que finalmente el entonces mánager escualo Gregorio Petit lo sacó del encuentro. En el cuarto capítulo Caribes anotó una rayita más para poner las cosas 9-3 y los litoralenses descontaron con dos en la alta del quinto.

Posteriormente llegó el show de Hernán Pérez, que ya había conectado doble y triple y había anotado en par de oportunidades. En su cuarto turno el utility sacudió un jonrón con las bases llenas que terminó de abrir el encuentro.

El grand slam fue el número 46 en la historia de La Tribu y el experimentado pelotero quedó a un sencillo de batear la escalera. Vale acotar que tuvo un par de turnos más para lograr la hazaña, pero en uno negoció boleto y en el otro fue dominado.

Rafael Marchán desapareció la bola en el octavo capítulo para decorar el marcador, que terminó 14-6. Richard Brito se llevó la victoria y Grotz cargó con la derrota.

Racha

Caribes cerró la quinta semana de acción de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con balance de cuatro triunfos y una caída. Las cuatro conquistas fueron de manera consecutiva y tres de ellas ante la novena salada, a la que además domina 4-1 en la serie particular de esta zafra.

Los dirigidos por Asdrúbal Cabrera actualmente lucen foja de 14-11 y ocupan el segundo lugar de la tabla clasificatoria, igualados con Tigres de Aragua (15-12). Están a solo medio juego del puntero Águilas del Zulia (14-10) y este lunes tiene la oportunidad de igualarlos se concretan la barrida sobre Tiburones.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo