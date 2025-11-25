Caribes inicia contra Bravos una nueva semana en casa

Caribes de Anzoátegui inicia este martes 25 de noviembre, contra Bravos de Margarita, una nueva semana en su casa, el estadio Alfonso "chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, donde tratará de mantener el dominio mostrado en lo que va de temporada.

La Tribu ha tenido un desempeño destacado jugando como local y eso se refleja en el balance de 11 triunfos y tres derrotas. Sin embargo, contrasta con lo hecho en la carretera, donde por ejemplo el fin de semana perdió los tres duelos que disputó, lo que le ha impedido sacar ventaja suficiente para afianzarse en la parte alta de la clasificación.

El conjunto aborigen tendrá seis compromisos en "la choza" en esta séptima semana de acción de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Los primeros dos serán ante la novena insular, luego dos más contra Leones del Caracas y otro par frente a Tigres de Aragua.

En caso de salir con récord positivo, será un paso importante en la búsqueda del primer objetivo de la tropa anzoatiguense, que es el boleto al Round Robin

¿Por qué importante con diciembre entero por delante? Pues porque en el último mes de la zafra Caribes solo tendrá ocho desafíos como local y 11 como visitante (tomando en cuenta uno pendiente contra Águilas del Zulia en Maracaibo).

Con un récord de 16-15, para los aborígenes será crucial arribar por lo menos a las 20 conquistas durante este ciclo. En caso contrario, es posible que ceda terreno ante un Bravos al acecho (quintos con 16-16) y también ante Cardenales de Lara (cuartos con 16-16).

Rotación

La Tribu tiene la posibilidad de arrancar con buen pie la semana pues tendrá a su mejor abridor en la lomita: José Ramón Rodríguez. El cubano ya enfrentó en una oportunidad a los insulares en esta zafra y tuvo una gran labor de seis entradas en las que permitió solo una carrera (sucia) y salió airoso.

Para el segundo de la serie ante los margariteños el dominicano Harol González será el responsable de iniciar el desafío, según el departamento de prensa de Caribes.

El jueves ante Leones abrirá Carlos Marcano y el viernes será el turno del estadounidense Álex Valverde. El quisqueyano Luis Reyes será el serpentinero de arranque el sábado frente a los Tigres y el domingo se sube nuevamente al montículo el cubano Rodríguez.

Clave

Para los aborígenes será clave que el bateo siga rindiendo como lo viene haciendo en casa, además de que el bullpen haga los ajustes necesarios para mostrar la solidez que lo ha caracterizado en buena parte de la zafra.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo