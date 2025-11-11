Caribes abre en Margarita la quinta semana de la LVBP 2025/2026

Caribes de Anzoátegui abre este martes 11 de noviembre la quinta semana de la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), con una visita a Bravos de Margarita en el estadio Nueva Esparta de la entidad insular.

El conjunto aborigen, con marca de 10 victorias y 10 derrotas, afrontará una nueva serie en la carretera, donde ha disputado ocho de sus últimos 10 encuentros. La Tribu llega como quinta en la tabla clasificatoria, mientras que los neoespartanos son cuartos con 11-10.

Por la novena anzoatiguense el abridor será el estadounidense Álex Valverde, quien va a su tercera salida. El derecho tiene una derrota, acumula seis entradas lanzadas en las que ha permitido tres carreras (dos limpias) para una efectividad de 3.00. Registra tres ponches y la misma cantidad de boletos otorgados.

Ajustes

El pitcheo de Caribes sigue mostrando notables mejoras en comparación a contiendas anteriores. Tanto es así que luego de 20 encuentros está en el tercer lugar en efectividad colectiva con 4.34 y es el equipo que menos carreras ha recibido (90).

Por ejemplo en la cuarta semana de acción de la LVBP, cuando loa porteños terminaron con balance de tres triunfos y dos caídas, se vio un gran trabajo del cuerpo de lanzadores, tanto abridores como relevistas. El único lunar fue ante Cardenales de Lara el martes 4 de noviembre, cuando recibieron 11 anotaciones, mientras que en el acumulado de los otros cuatro choques solo les fabricaron ocho rayitas, sin contar que propinaron un blanqueo (a Tigres de Aragua).

Otro aspecto importante para los dirigidos por Asdrúbal Cabrera es el gran trabajo que están haciendo a nivel defensivo, que los tiene líderes de la liga en ese departamento con .983 de porcentaje de fildeo. Es el conjunto que menos errores ha cometido con 12 y el que más dobles matanzas ha ejecutado con 33.

Cerca de cumplirse la primera mitad del calendario, esos números representan una mejora sustancial en comparación a las tres zafras pasadas, donde estuvieron entre los dos últimos de ese apartado.

Deuda

La principal deuda de La Tribu sigue estando en la ofensiva. Es una de las tres novenas que todavía no llegan a las 100 carreras anotadas, pese a ser una liga donde reina el bateo.

En reiteradas oportunidades la toletería aborigen ha tenido situaciones favorables para anotar y no son aprovechadas del todo. Esto se refleja en los 145 hombres dejados en circulación.

Además Caribes está junto a Navegantes del Magallanes entre los equipos con menos extrabases conectados (51 Anzoátegui por 42 de La Nave Turca), lo que representa un aspecto a corregir para lograr un mayor equilibrio en la búsqueda de victorias que los lleven a la clasificación, luego de tres temporadas quedando fuera en ronda regular.

Rotación

Álex Valverde se subirá al morrito de Caribes en el primer duelo en Margarita ante Bravos, mientras que Carlos Marcano lo hará en el segundo.

Posteriormente los aborígenes regresan a Puerto La Cruz para una serie de cuatro encuentros con Tiburones de La Guaira, donde el primer abridor será José Ramón Rodríguez.

Al cubano le seguirá Harol González, mientras que el lanzador del sábado está por anunciarse, según el departamento de prensa del equipo. Valverde será el encargado del choque del domingo para cerrar la quinta semana.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo