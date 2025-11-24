Cardenales le pasó la escoba a Caribes en Barquisimeto

Cardenales de Lara le pasó la escoba a Caribes de Anzoátegui en la serie de dos compromisos que disputaron el fin de semana en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Los crepusculares se impusieron el sábado con pizarra de 2-0, mientras que el domingo remontaron un marcador adverso también de 2-0 en el tercer episodio para terminar ganando 5-4.

Vale recordar que La Tribu igualmente cayó en su visita a Tigres de Aragua el viernes en el José Pérez Colmenares de Maracay (5-4), por lo que una vez más quedó en evidencia lo difícil que se le hace a la tropa oriental ganar en condición de visitante.

Falló el bullpen

En el choque del domingo los dirigidos por Asdrúbal Cabrera comenzaron ganando en el primer episodio gracias a un cuadrangular solitario de Andruw Monasterio. Luego en el tercer capítulo ampliaron la ventaja con un elevado de sacrificio de Hernán Pérez para que Herlis Rodríguez llegara al plato.

Los locales respondieron de inmediato al descontar en la baja del mismo tercer acto ante el abridor Luis Reyes, pero en el sexto los aborígenes tomaron distancia de dos rayitas otra vez con un vuelacercas, ahora de Balbino Fuenmayor.

Luego de relevos solventes de Sebastián Perrone y Leonard García, el mánager Cabrera decidió darle la bola a Carlos Marcano, que enfrentó a tres bateadores y dos de ellos terminaron en carrera para igualar las acciones 3-3.

Yorvin Pantoja entró a relevar y un lanzamiento desviado suyo permitió la rayita del empate, que fue a la cuenta de Marcano. Sin embargo, luego sacó el sexto episodio sin problemas.

En el séptimo capítulo, cuando ya suele ser el escenario del trío de cierre de Caribes compuesto por los dominicanos Francis Peguero y Yoelvin Silven, además de Yilber Díaz, uno de ellos falló. En este caso fue Peguero el que no pudo mantener las acciones parejas.

Jeferson Quero se le embasó con sencillo y avanzó a segunda con toque de sacrificio de Jermaine Palacios. Posteriormente Eduardo García también sonó sencillo y quedaron hombres en las esquinas para el emergente Luisangel Acuña, que entró a batear por Yohjan Quevedo. El grandeliga sacó la casta y conectó un triple con batazo hacia el jardín derecho para colocar las cosas 5-3.

Caribes intentó al menos empatar en la alta del noveno inning, pero solo pudo fabricar una carrera para el 5-4 final.

Ventaja perdida

Tal como ocurrió el domingo ante Cardenales pasó el viernes ante Tigres en Maracay. La Tribu llegó ganando 3-2 al séptimo capítulo, pero Francis Peguero, Yoelvin Silven y Diego Moreno recibieron una carrera cada uno para que los bengalíes dejaran en el terreno a los orientales.

Además, con las siete rayitas fabricadas en tres encuentros quedó al descubierto otra falencia de los aborígenes, que es la ofensiva principalmente en condición de visitante. Igualmente en ocasiones carecen de bateo oportuno, tal como sucedió el sábado ante los crepusculares, donde sonaron hasta nueve inatrapables y no pudieron anotar ni una rayita.

Tabla apretada

Caribes permanece en el tercer lugar de la tabla de posiciones con balance de 16 triunfos y 15 derrotas, a dos juegos y medio del puntero Águilas del Zulia (18-12), y a dos de Tigres de Aragua (18-13).

A su vez Cardenales suma tres lauros al hilo y subió al cuarto peldaño (16-16), a solo medio juego de La Tribu y tres de la cima, al igual que Bravos de Margarita, que tiene los mismos números pero es quinto.

Particularmente la divisa anzoatiguense regresa a su casa, el Alfonso "chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, para afrontar series de dos choques ante Bravos, Leones del Caracas y Tigres de Aragua, respectivamente.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo