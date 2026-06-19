Capriles dice que EEUU tiene "claro" que resolución de crisis venezolana pasa por el voto

El diputado opositor venezolano Henrique Capriles consideró este viernes que Estados Unidos tiene "claro" que la resolución de la crisis política en su país pasa por la vía electoral.

"Al final de todo, los venezolanos van a decidir democráticamente su futuro. Yo creo que EUA tiene muy claro que la decisión final le corresponde a la gente con su voto. Por eso son 3 fases y no una sola. Plan con el cual coincide todo el mundo que quiere que el país cambie y tenga futuro", dijo el diputado en X, al reaccionar a la decisión de Washington de enviar a la exlegisladora Dinorah Figuera -líder del viejo Parlamento opositor venezolano- a dialogar con el chavismo.

El plan del que habla Capriles es el anunciado por la Administración de Donald Trump para Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado y que consiste en una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la de transición.

"Ojalá las energías se canalicen para haya éxito y que la gente también pueda mejorar sus condiciones económicas y sociales mientras llegan los cambios políticos", añadió.

Figuera, que defiende la continuidad del Parlamento opositor electo en 2015, llegó el jueves a Venezuela, luego de ocho años de exilio, para reunirse con el presidente del actual Legislativo, el chavista Jorge Rodríguez.

La opositora fue enviada por Estados Unidos para cumplir con una agenda de trabajo que, según el Departamento de Estado, "incluye prioridades clave como la reconstrucción de las instituciones democráticas de Venezuela, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (encargado de la organización de los comicios), el restablecimiento de garantías duraderas para la participación política y la obtención de libertades cívicas esenciales".

La exdiputada indicó esta mañana en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta que su regreso es para desarrollar "un plan estratégico para la democracia" junto a Rodríguez y con el acompañamiento del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett.

En la entrevista también reconoció haber tenido "diferencias" con la líder de la oposición mayoritaria en Venezuela y premio nobel de la paz, María Corina Machado, a raíz de su regreso.

Caracas / EFE