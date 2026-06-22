Cámara de Turismo de Nueva Esparta anuncia el inicio de vuelos directos entre Colombia y Margarita

El turismo internacional en la isla de Margarita recibirá un importante impulso con el inicio de vuelos directos desde Colombia operados por la aerolínea Wingo.

Esta nueva conexión enlazará a las ciudades de Bogotá y Medellín con el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, lo que representa un avance significativo para el sector aéreo de la entidad insular al tratarse de las primeras operaciones internacionales directas desde territorio colombiano.

El presidente de la Cámara de Turismo del estado Nueva Esparta, Antonio de Abreu, detalló que esta primera fase de vuelos especiales operará por un mes.

Etapa inicial

El lider gremial agregó, desde la sede organizacion en el municipio Mariño que la etapa inicial se encuentra destinada a evaluar y consolidar la demanda de viajeros entre ambos países antes de considerar una oferta regular o permanente en la zona. La programación aérea contempla una importante expansión con la incorporación de vuelos directos procedentes de la ciudad de Cali.

Este incremento en la frecuencia del turismo neogranadino permitirá ampliar de manera considerable el flujo de visitantes que llegan a la perla del Caribe desde las principales regiones de la nación vecina.

Los boletos para la ruta entre Margarita y Bogotá ya se encuentran disponibles a través de los canales digitales de la aerolínea Wingo. Las tarifas básicas se ubican en montos competitivos para el mercado internacional, aunque el costo final puede variar según la clase o el plan de equipaje que elija cada pasajero al momento de realizar la compra.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero