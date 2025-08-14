Cámara de Bermúdez realizará mesa de trabajo para revisar problemas de ordenamiento urbano

El presidente de la Cámara Municipal de Bermúdez, Ángel Toussaint, informó que dentro del proceso de revisión y adaptación de las ordenanzas municipales, también revisarán procesos como el otorgamiento de concesiones de ruta y permisos para instalación de paradas, como parte del reordenamiento del municipio.

Explicó que ante las solicitudes, quejas y reclamos sobre el ordenamiento urbano de la ciudad, van a revisar y solicitarán una mesa de trabajo con Planeamiento Urbano y la Dirección de Transporte de la alcaldía, con miras a buscar soluciones a los problemas que hay. “Todos en miras del entendimiento”.

Dijo que una de las ordenanzas a revisar es la de transporte, que tiene mucho que ver con los beneficios que llegan a los ciudadanos en materia urbana.

Motivo de la acción

La acción de revisar y reunirse con los entes del área surgió a raíz de una solicitud de reubicación que hizo una línea del mercado municipal y que obliga a revisar soluciones que están generando dificultades.

Además, adelantó que revisarán el tema de las concesiones de ruta y el retraso que hay en algunos de estos procesos para dar respuestas.

Agregó que en el caso de las líneas suburbanas, deben estar en el terminal de pasajeros, pero la situación no se cumple y hay una proliferación de paradas en el centro de la ciudad.

Sesiones

Durante la sesión ordinaria de este martes, se aprobaron sesiones especiales con motivo del Día de la Cultura, fecha que se celebra en honor a Luis Mariano Rivera y a los bomberos municipales, que conmemoran su semana en agosto.

Se dio curso a la desafectación a un grupo de cinco ejidos municipales y la liberación de una cláusula de un inmueble.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano