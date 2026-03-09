Caluu C. transforma el desamor en empoderamiento en su nuevo lanzamiento “ACTITUD” (+Video)

Tras el éxito de “QUIERO”, su colaboración junto a J. Capell, Caluu C. inaugura el 2026 con fuerza y determinación con su nuevo single “ACTITUD”, una declaración emocional.

“QUIERO” supuso un antes y un después en la trayectoria de la artista. El tema ha alcanzado casi 60.000 reproducciones en YouTube, además de una gran acogida en TikTok e Instagram, donde el público respondió con entusiasmo y un feedback masivo. La conexión entre ambos artistas fue tan potente que, en una de sus entrevistas, Caluu C. confirmó que volverán a colaborar, siendo ya una de las colaboraciones más esperadas dentro de la escena urbana en España.

De acuerdo con una nota de prensa, “ACTITUD” es la primera canción de Caluu C. en 2026, producida junto a su productor de confianza THORLONDON, y representa una evolución sonora y conceptual. La canción narra una ruptura en la que se rompe la idealización y se asume que el amor ya no es mutuo ni sincero. Es una despedida consciente, madura y valiente. Un mensaje claro: soltar también es una forma de volver a elegirte.

Identidad sólida

Con una identidad cada vez más sólida y reconocible, Caluu C. ha estado generando un fuerte movimiento en redes sociales, compartiendo vídeos de reacciones reales a sus canciones por las calles de Madrid, creando cercanía y expectación entre sus seguidores. El ruido digital que está generando anticipa una acogida contundente para este nuevo lanzamiento.

La multifacética artista quien lleva una carrera musical en ascenso y quien también se consolida en la actuación con su participación estelar en la serie de amazon prime "Urban: La Vida Es Nuestra" donde su música es parte del soundtrack de la serie, es sin duda en una gran peldaño en su carrera, para este 2026.

Objetivo

Caluu C. está decidida en posicionarse como una de las artistas femeninas emergentes más fuertes del panorama nacional e internacional. La propia artista ha adelantado que este año traerá colaboraciones muy importantes y que será un verdadero punto de inflexión en su carrera.

Caracas / Redacción Web