Cabello pide a los venezolanos prepararse en "todos los frentes" ante despliegue de EE.UU.

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió este lunes a los venezolanos prepararse en "todos los frentes" ante el despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Nosotros no estamos llamando a guerra de ningún tipo, ni queremos guerra con nadie. Pero nuestro pueblo debe estar preparado y alerta, en todas las instancias, en todos los frentes, de todas las maneras y formas, debe estar el pueblo preparado", manifestó Cabello en una rueda de prensa del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, el también ministro de Interior indicó que prepararse para "esta batalla" significa que "los que hacen vida aquí como caballos de Troya saben que su destino es el destino de los enemigos de la patria", sin abundar en detalles.

Caracas / EFE