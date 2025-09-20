Cabello llama a venezolanos de cualquier ideología unirse en defensa de soberanía del país

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, invitó este sábado a todos los venezolanos del "color político que sea" a sumarse a las jornadas de adiestramiento en defensa de Estados Unidos, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, lo que Caracas considera una "amenaza".

"Que se sumen todos los venezolanos del color político que sea, lo más importante aquí es que amen y estén dispuestos a defender la patria", dijo Cabello, vestido de militar, en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión, desde la entrada de la barriada Petare, en Caracas.

El funcionario aseguró que ciudadanos en todo el país han manifestado su intención de "defender" el país de las "agresiones" de Estados Unidos.

Así mismo, el número dos del chvismo mostró un folleto llamado 'Método táctico revolucionario' en el que se explica "cómo se usa el arma" y cómo se preparan los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para responder al "enemigo".

Más palabras

"El que se meta con Venezuela nos va a encontrar unidos y nos vamos a aparecer por todos lados, en cualquier esquina, ahí estará el pueblo de Venezuela preparado, en cualquier barrio, cualquier comunidad, en cualquier cuartel de la policía, en toda Venezuela", reiteró el ministro.

Cabello sostuvo que "ninguna amenaza" puede paralizar al pueblo de Venezuela.

"Bajo la figura de mentiras, bajo la figura de lo que ahora llaman 'fake news', atacan a todo un pueblo, nadie les cree en el mundo, porque llevan la mentira en su sangre, así es el imperialismo, siempre miente, siempre manipula", agregó el jefe de la cartera venezolana de Justicia.

Además, dijo que Estados Unidos "apunta sus cañones" contra el "pueblo caribeño, que no es solo Venezuela".

Advertencia

"Venezuela es solo la entrada, después irían por el resto de los pueblos caribeños. Hoy no hay pescador de cualquier isla del Caribe que salga a pescar que no sienta que tiene una condena de muerte aplicada, sin juicio", apostilló Cabello.

Este sábado, la FANB se desplegó en distintas comunidades de Venezuela para enseñar sobre "manejo de armas", como parte del plan de adiestramiento en defensa de Estados Unidos, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas considera una "amenaza".

En Caracas, los militares salieron en caravana por distintas vías hasta llegar al sector popular de El Valle, donde el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que esta jornada marca un "hito" en la "revolución militar" del país.

De acuerdo con las imágenes de VTV, los funcionarios de la FANB se han desplegado en comunidades de los estados Miranda, Barinas, Apure, Bolívar, Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, Nueva Esparta, así como Amazonas, en los que dictan charlas sobre el uso de armas militares.

Caracas / EFE