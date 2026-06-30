Buses del terminal de Anaco han prestado servicio gratuito a usuarios

Varias líneas de autobuses que prestan servicio en el terminal de pasajeros de Anaco han mostrado solidaridad trasladando de manera gratuita hacia Caracas, Distrito Capital, a usuarios que viajan en busca de información sobre sus familiares tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.

Así lo informó Carlos Toledo, gerente de las líneas Ayacucho y Responsable de Venezuela que cubren las rutas hacia la capital y hacia Valencia, estado Carabobo.

"Desde que hubo los terremotos hemos prestado apoyo montando a estas personas en las unidades sin cobrarles el pasaje. No han sido muchas, pero desde el miércoles pasado y hasta ahora han viajado entre 5 y 10 personas con esa intención de verificar cómo están sus familiares", expresó.

Pocos viajeros

Sobre la movilización de pasajeros hacia el centro del país dijo que no han salido muchos viajeros, pero siguen prestando el servicio normalmente.

Sobre ese tema también fue consultado el gerente de Expresos Occidente, Alejandro Toledo, quien dijo que ha mermado la cantidad de usuarios que viajan hacia Caracas y el occidente.

"Los martes normalmente viajan los comerciantes que van a comprar mercancía al mercado de El Cementerio, pero no fue así, aunque hoy ha habido un poco más de movimiento. Esperamos tener salida hoy para Caracas y San Cristóbal", dijo.

Agregó que hacia la zona sur del país, que incluye destinos como Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar, "sí han estado movidos los viajes", aseveró.

Anaco / Danela Luces