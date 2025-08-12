Buscan activamente a adulto mayor carupanero desaparecido en la ciudad de Maturín

Desde el domingo se reportó la desaparición del adulto mayor Cruz Ramón Villarroel Pino, de 83 años, quien padece de cáncer y recientemente se le ha desarrollado metástasis. La última vez visto fue en la plaza de Doña Menca de Maturín en el estado Monagas.

Los familiares informaron a un medio local la desaparición y detallaron que fue desde el pasado sábado 9 de agosto, a las 8:00 de la mañana, en la parroquia Boquerón, específicamente en el sector Boquerón de Las Piñas de Maturín, donde reside.

De acuerdo con la información de un medio monaguense, familiares y vecinos están llevando a cabo una intensa búsqueda y solicitan ayuda a través de las redes sociales para localizar al anciano.

Según sus seres queridos, el señor salió de su casa y no ha regresado, lo que ha generado una profunda preocupación, ya que lleva cuatro días sin su medicación, sin acceso a alimentos y probablemente desorientado. Al parecer, se dirigía a Carúpano, donde lo esperaba parte de su familia.

Información

Piden a cualquier persona que lo haya visto o que tenga información, que llame de inmediato a los números 0424 9055145 o 0414.8506517, o que avise a las autoridades.

Andrea Stefanía, sobrina de Villarroel Cova, expresó que están viviendo momentos de angustia y agobio, temiendo por la salud del señor. “Dios permita que podamos dar con su paradero, ya ha pasado demasiado tiempo”, dijo.

Los familiares ya formalizaron la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes realizan las labores de rigor.

El desaparecido es el abuelo del padre Jesús Villarroel, párroco de la catedral Santa Rosa de Lima en Carúpano, estado Sucre, por lo que la feligresía local se ha sumado a las cadenas de oración por la pronta aparición de Cruz Villarroel.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano